Macron gooit kabinet om: dit zijn de nieuwe namen

De bekende Franse advocaat Eric Dupond-Moretti. Ⓒ AFP

PARIJS - Midden in de coronacrisis heeft de Franse president Emmanuel Macron een deel van zijn regering vervangen. Nadat hij vorige week al premier Edouard Philippe de laan uitstuurde en in plaats daarvan Jean Castex benoemde, was het maandag de beurt voor de rest van het kabinet.