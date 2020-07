Macron slaat nieuwe weg in

Emmanuel Macron en zijn nieuwe premier Jean Castex hebben flink vaart gezet achter de samenstelling van een nieuw kabinet. Vrijdagochtend diende Édouard Philippe zijn ontslag en dat van zijn ministers in, ’s middags droeg hij het stokje over aan Castex en maandagavond was er al een nieuwe ministersploeg.

Vertrouweling

Een aantal ministers werd opnieuw aangesteld. Op Economische Zaken, Onderwijs, Buitenlandse Zaken en Defensie verandert er niets. Dat Macron zich wil inzetten voor het milieu liet hij merken door de minister voor Ecologie tot tweede vrouw van het kabinet te benoemen. Hij koos voor Barbara Pompili, die eerder lid was van De Groenen.

Macron slachtofferde zijn eigen vertrouweling Christophe Castaner, de impopulaire minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt opgevolgd door Gérald Darmanin, die zich eerder over de begroting boog. Darmanin is een naaste van Nicolas Sarkozy, net als de premier Jean Castex en de nieuwe minister van Cultuur, Roselyne Bachelot.

Nouveau chemin

De benoeming van advocaat Éric Dupond-Moretti is opmerkelijk, al liet Macron in zijn campagne weten dat hij graag mensen uit de burgermaatschappij in zijn regering wil hebben. Marine Le Pen stond al op haar achterste benen, omdat Dupond-Moretti eerder zei dat haar partij Rassemblement National verboden zou moeten worden.

Emmanuel Macron heeft het al sinds de versoepeling van de lockdown over een nouveau chemin die hij in wil slaan, een nieuwe weg. Afgelopen weekend liet het staatshoofd via Twitter weten dat hij zich gaat richten op de „economische, sociale, ecologische en culturele wederopbouw van het land.” Hij is niet de eerste president die zijn gezicht probeert te redden met een nieuw kabinet, al zijn de Fransen vaak niet onder de indruk van zo’n shuffle.

Bekijk ook: Franse regering op straat gezet

Bekijk ook: Weggebonjourde Franse premier Philippe weer burgemeester Le Havre