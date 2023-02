Grote zoektocht naar overlevenden in het puin

Al snel na de eerste aardbeving werd er hulp toegezegd uit allerlei landen, waaronder Nederland. Het Search & Rescue Team is vannacht vanuit Eindhoven vertrokken naar het rampgebied in Turkije. Ondertussen heeft het Rode Kruis al meer dan een miljoen binnen via Giro 7244 en zijn vele Nederlanders bezig met het maken van hulppakketten.

Een ingestort gebouw in het Turkse Iskenderun. Ⓒ EPA

Ravage in Iskenderun. Ⓒ EPA

In het Syrische Besnaya probeert men mensen uit het puin te halen, maar door de oorlog daar is de hulp nog niet enorm op gang gekomen. Ⓒ AFP

Hulpverleners in het Turkse Iskenderun Ⓒ EPA

Hulpverleners uit Korea zijn inmiddels aangekomen in het Turkse rampgebied. Ⓒ EPA

Syrische hulpverleners halen een stoffelijk overschot uit de ravage in het stadje Sarmada Ⓒ AFP