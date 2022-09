Sauna van 3600 jaar oud gevonden in Nijmegen-Noord

De sauna is gevonden in de Waalsprong, het gebied waar Nijmegen de stad uitbreidt in noordelijke richting. In de Waalsprong worden regelmatig archeologische vondsten gedaan. Het gebied waar nu een sauna bleek te zijn, was twintig jaar geleden al bekend als archeologische vindplaats. Maar de gemeentelijke archeologen hebben nu pas uitgezocht wat er precies te vinden was.

De sauna was ingericht op een open plek in een eikenbos langs een dode rivierarm. Om het water te verwarmen zijn hete kleibollen gebruikt. Daarvan zijn er honderden gevonden. Volgens de archeologen is dat logisch. In Groot-Brittannië en Ierland werden hete stenen gebruikt, maar die waren in de Waalsprong niet te vinden, terwijl de rivier voor meer dan genoeg klei zorgde. Bij de sauna is ook een maalsteen met een bronzen dolkje gevonden, een in die tijd gebruikelijk offerritueel.

Hoefsporen

Het is niet duidelijk wie de zweethutten en de koudwaterbaden heeft gebruikt. Aangezien een sauna in de prehistorie zeer zeldzaam was, kwamen er mogelijk religieuzen uit de wijde omtrek. In de omgeving van de vindplaats hebben de archeologen ook veel hoefsporen ontdekt, mogelijk ook van offerdieren.