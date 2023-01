Premium Het beste van De Telegraaf

Peuter die bijna arm en been verloor na hondenbeet ’krijste om zijn mama’: ’Hij zat onder het bloed’

Door Joerie Dewagenaere Kopieer naar clipboard

Universitair Ziekenhuis Gent Ⓒ TLG ARCHIEF

SINT-ELOOIS-WINKEL - Het jongetje (1,5) uit Ledegem dat woensdag gebeten werd door de hond des huizes hoeft toch geen amputatie te ondergaan. Wel werd duidelijk dat het kind in erbarmelijke omstandigheden leefde. Zo werd een grote hoeveelheid drugs gevonden in het huis. De jeugdrechter beslist nu over het lot van de jongen. „Na die hondenbeet zat hij helemaal onder het bloed en krijste om zijn mama.”