Rutte over Afghanistan: ’Mensen staan letterlijk doodsangsten uit’

Volgens Rutte zijn er de afgelopen ’kleine anderhalve week’ in totaal ’meer dan 1500 mensen met eindbestemming Nederland’ nu ook ’naar Nederland gekomen’.

Terreurdreiging

Maar aan die evacuaties komt nu een einde, vanwege de onveilige situatie rond het vliegveld. „Helaas is die de laatste uren verder verslechterd, zodanig dat er nu ook een terreurdreiging is. Het gevolg ervan is dat de poorten nu dicht zijn.”

Bovendien hebben de Amerikaanse militairen die het vliegveld in Kabul nog bewaken Nederland te kennen gegeven dat het z’n evacuatie moet afronden en z’n militairen en diplomaten moet terugtrekken.

’Verschrikkelijk nieuws’, vindt Rutte dat. Volgens hem zijn er contacten met meerdere landen in Europa en in de regio over wat er voor de achterblijvers gedaan kan worden. „We kijken hoe we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

’Zo onbeschaafd’

Rutte zegt ook ’diep geraakt’ te zijn door de protesten in Harskamp, bij een opvanglocatie voor Afghaanse evacués. „Ik dacht ook: hoe kun je dat in je hoofd halen om dat zo te doen? Ik vind dat zo onbeschaafd. Mijn oproep zou zijn: demonstreren mag, maar doe dat niet daar. Ga dat nou niet doen in de buurt van mensen die net teruggekeerd zijn en zulke angst hebben doorstaan. En überhaupt zou ik tegen mensen willen zeggen die dit soort gedachten hebben: denk nou nog eens goed na.”

