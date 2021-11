Kabinet verlaagt drempel om pensioenen te verhogen toch sneller

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk hamert er al langer op dat het kabinet, in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel, vanaf januari soepelere regels invoert voor het verhogen van de pensioenen. Die moeten wat hem betreft dan al omhoog kunnen bij een dekkingsgraad (een soort financiële thermometer van de fondsen) van 105 procent. Nu ligt die lat nog op 110 procent.

’Heel veel mensen die terecht boos zijn’

Van Dijk wilde met een wetswijziging afdwingen dat de soepelere regels toch al in 2022 ingaan, ook omdat gepensioneerden ’door vertraging van het ministerie’ bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel langer moeten wachten op de minder strenge regels. „Het gaat om heel veel mensen die terecht boos zijn”, zegt de PvdA’er. Hij is ook bang dat het nieuwe stelsel nog meer vertraging oploopt, waardoor indexatie nog langer uitblijft.

Maar Wiersma vindt het plan van Van Dijk onverstandig. Dat zorgt er namelijk voor dat ook fondsen die niet naar het nieuwe stelsel over willen, toch makkelijker de pensioenen kunnen verhogen. „Hoeveel vertrouwen kun je elkaar geven?”, vraagt de staatssecretaris zich af.

Het zorgt in het debat voor frictie tussen de bewindspersoon en Van Dijk, die eerder al voorzichtig dreigde zijn handen af te trekken van het pensioenakkoord, dat het samen met GL een meerderheid in de Eerste Kamer heeft bezorgd.

Oplossing

Toch komt er een oplossing, ook omdat er bij de coalitiepartijen wel begrip is voor de bezwaren van Van Dijk. Wiersma gaat, op aansporen van de PvdA’er, een voorstel in elkaar zetten waarmee fondsen die zich verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel, toch over 2022 al kunnen indexeren. Dat zal dan wel met terugwerkende kracht gebeuren, omdat het plan eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer moet. Dat is waarschijnlijk pas halverwege volgend jaar gebeurd, zegt Wiersma.

Overigens is de lagere drempel voor verhoging van de pensioenen voor miljoenen werkenden en gepensioneerden nog altijd te hoog. Vier van de vijf grootste fondsen komen voorlopig, hoogstwaarschijnlijk, nog niet aan een dekkingsgraad van 105 procent. Hun deelnemers hoeven dan ook met de soepelere regels nog niet op indexatie te rekenen.