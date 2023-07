Amerikaanse peuter overleden na infectie met zeldzame ’hersenetende’ parasiet

Kort daarna kreeg de kleine Woodrow griepverschijnselen, wat leidde tot grote zorgen bij de familie. Eerst dachten ze nog aan meningitis (een hersenvliesontsteking), maar na onderzoek bleek het dus een parasitaire infectie te zijn. De parasiet Naegleria fowleri komt via de neus het lichaam binnen en gaat vervolgens naar de hersenen. Het eencellige diertje leeft in warm zoet water. Volgens de CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, is de kans op overleving na een infectie ’nihil’.

Woodrow heeft zeven dagen op de intensive care gelegen. Maar na een lange strijd heeft de peuter het niet gered, zo laat de familie weten op Facebook. „Het langste dat iemand de strijd heeft volgehouden, is drie dagen. Ik wist dat ik de sterkste zoon in de wereld had. Hij is mijn held en ik zal God voor altijd dankbaar zijn dat hij mij de liefste jongen op aarde heeft gegeven.”

Volgens de New York Post zijn sinds 1962 in totaal 157 mensen geïnfecteerd geraakt. Slechts 4 hebben het overleefd.