NS: conducteurs gaan mondkapjesplicht handhaven

„Wie vanaf juni in de trein reist en geen mondkapje draagt, kan bijvoorbeeld worden gevraagd om de trein bij het volgende station te verlaten en daar een mondkapje aan te schaffen”, zegt de NS-woordvoerder met verwijzing naar een uitspraak van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag bij het tv-programma Op1.

„Bij weigering volgt eventueel een boete. Hoe hoog die dan is weten wij ook nog niet.” De conducteurs en de NS-medewerkers van Veiligheid & Service krijgen extra bevoegdheden, vertelt de woordvoerder. Zij kunnen reizigers instructies geven en hen beboeten als de instructies niet worden opgevolgd.

Conducteurs hebben, voor zover de woordvoerder weet, nog niet geprotesteerd tegen hun beoogde nieuwe taken. De NS is volgens hem doorlopend met de bonden in gesprek. Of en hoe personeel voorzien wordt van mondkapjes kan hij nog niet zeggen. Ook in hoeverre mondkapjes op stations voor reizigers verkrijgbaar worden, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.

1,5 meterregel niet te handhaven

De 1,5 meterregel blijft voor de NS een probleem. „Die is niet te handhaven in de treinen. We gaan mensen op stations aanspreken maar we gaan hen niet beboeten. Die handhaving ligt bij de politie”, aldus de woordvoerder. „Het uitgangspunt blijft ook de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger.”

Om te verzekeren dat mensen afstand kunnen houden, is de bedoeling dat maximaal 40 procent van de capaciteit in de treinen wordt benut. Hoe voorkomen moet worden dat meer mensen in een trein stappen, weet de woordvoerder nog niet. „Dat wordt momenteel sectorbreed bekeken.”