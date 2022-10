Premium Het beste van De Telegraaf

’Toch ook geen tweede kans voor mijn dochter?’ Komt levenslang gestrafte ’monster van Assen’ vrij? ’Mijn dochter krijgt ook geen tweede kans’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Yvonne Eleveld, moeder van Chanel-Naomi (7). Het meisje viel ten prooi aan Jan S., ’het monster van Assen’. Het idee dat hij binnenkort vrijkomt, is voor haar onverdraaglijk. Ⓒ Thijs Rooimans

AMSTERDAM - Een klap in het gezicht noemen nabestaanden van geweldslachtoffers de opmerking van minister Franc Weerwind die vindt dat Nederland eraan zal ’moeten wennen’ dat levenslanggestraften toch kunnen worden vrijgelaten. Het steekt de nabestaanden met name dat de maximale straf van dertig jaar effectief 28 jaar is, maar dat levenslang al na 25 jaar kan worden opgeheven.