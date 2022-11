Nederlanders verdwaald in Bosnië, na 12 uur onderkoeld gevonden

Dat melden media in het Oost-Europese land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat twee Nederlanders vermist waren in het land, en ook dat ze inmiddels zijn gevonden. ,,Er is voor zover bij ons bekend geen sprake van gewonden of ziekenhuisopnamen”, nuanceert een woordvoerder. ,,De ambassade verleent consulaire bijstand als daarom wordt verzocht. Buitenlandse Zaken staat in dit geval ook in contact met de familie.”

Bergreddingsdienst Novi Grad Sarajevo slaagde erin de zoektocht met succes af te sluiten, zo kondigde de dienst zelf aan op zijn Facebook-pagina. Ook daarin werd gesteld dat er sprake was van onderkoelingsverschijnselen bij de twee Nederlanders.

De hulpdienst kwamen in actie na een melding van de Nederlandse ambassade dinsdagochtend vroeg dat twee staatsburgers waren verdwenen in het gebied van de berg Visočica, en een verzoek om een reddingsactie op touw te zetten. De ruim 200 meter hoge heuvel ligt ten noordwesten van Sarajevo, dicht bij Visoko en heeft zijden die met 45 graden omhoog lopen.

’Extreem moeilijk begaanbaar terrein’

De twee waren het natuurschone gebied ingegaan, maar lijken de weg te zijn kwijtgeraakt. Mede door de inzet van speurhonden werden ze na twaalf uur aangetroffen. ,,Het was extreem moeilijk begaanbaar terrein”, zei een woordvoerder van de reddingsploeg in Bosnische media. ,,De vermiste personen hebben de nacht in de open lucht moeten doorbrengen.” Ze zijn snel naar een medische post gebracht, waar hun conditie leek mee te vallen.