OM in hoger beroep in opruiingszaak Willem Engel

Het OM is van mening „dat de vrijspraak op onderdelen onterecht is.” De Rotterdammer werd vervolgd voor een reeks berichten over corona op sociale media. maar werd alleen veroordeeld voor een twitterbericht aan mensen die wilden demonstreren op het Malieveld in Den Haag, ondanks dat de demonstraties in juni 2020 verboden waren. Dat beschouwde de rechtbank als een oproep tot het begaan van een strafbaar feit, omdat hiermee een lokaal besluit werd genegeerd.

Voor alle overige berichten werd Engel vrijgesproken, bijvoorbeeld voor de tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen of om een verzorgingshuis in Goirle te bellen. Eind 2021 werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Hij zat vorig jaar maart ruim twee weken in voorarrest.

Ook Engel zelf had hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid sprak na afloop van de uitspraak van „een politiek gekleurd vonnis”