Orkaan Dorian nu in zwaarste categorie

Het NHC waarschuwt voor levensbedreigende omstandigheden. De extreem zware windstoten gaan gepaard met heftige regenval. Het oog van de storm bevindt zich op ongeveer 360 kilometer ten oosten van Palm Beach in Florida. In de orkaan worden windsnelheden van 260 kilometer per uur gemeten.

Het is niet zeker of de orkaan ook aan land gaat in Florida. Het oog van de wervelstorm kan ook boven zee blijven hangen en richting het noorden langs de kust van de VS scheren.