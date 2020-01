’Ouders liftdode Arnhem hadden geen idee van ramp’

Medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen een verkennend onderzoek naar de brand in de flat in Arnhem. Ⓒ APA

Arnhem - Het liftdrama in de galerijflat aan het Gelderseplein in Arnhem is in de nacht van oud op nieuw veroorzaakt door vuurwerk, waarmee een bankstel in de portiek in brand was gestoken. Daags na het drama heeft de politie vastgesteld dat dat vuur heeft geleid tot het uitvallen van de lift, waarin op dat moment een gezin stond. Een 39-jarige man en zijn zoontje (4) kwamen om het leven.