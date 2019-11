Politie belegert universiteit in Hongkong

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

HONGKONG - Demonstranten en de politie hebben in de nacht van zondag op maandag op diverse plekken in Hongkong strijd met elkaar geleverd. Daarbij zijn diverse mensen gewond geraakt. Een onbekend aantal activisten is gearresteerd. De rust lijkt maandagmorgen enigszins te zijn teruggekeerd.