’Advocaat: gijzelnemer Apple Store overleden’

Dat laat advocaat Jan-Kees van den Brink op verzoek van de moeder van A. weten aan Het Parool. „Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden”, zegt Van den Brink. De raadsman stond A. in het verleden meermaals bij in strafzaken. Omdat A. niet bij kennis is geweest, heeft hij nog niet om een advocaat kunnen vragen. Van den Brink benadrukt dan ook dat hij namens de moeder van A. spreekt en niet namens zijn oud-cliënt.

Bekijk ook: Koortsachtige zoektocht naar motief gijzelnemer

Abdel Rahman A. liep dinsdag aan het eind van de middag, gehuld in een camouflagepak waaraan explosieven bevestigd waren, met twee vuurwapens de Apple Store aan het Leidseplein in. Hij schoot tenminste vier keer op de politie die op de melding van een overval afkwam en zette vervolgens een 44-jarige Bulgaarse klant van de winkel een wapen op het hoofd.