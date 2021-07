Dodental door zware regens China verder opgelopen

In de provinciehoofdstad Zhengzhou vielen de meeste doden, 25. Daar viel in drie dagen tijd de hoeveel regen die normaal gesproken in een jaar valt. Volgens meteorologen komt dit soort regenval eens in de „duizend jaar” voor. Straten in de stad waren veranderd in kolkende rivieren, waarin auto’s drijven. De elektriciteit is op veel plekken uitgevallen.

Ook het metrosysteem in de stad liep onder. Op sociale media gingen video’s rond van mensen die in treinstellen tot aan hun schouders in het water stonden. In het metrostelsel vielen zeker 12 doden. Boze burgers vragen zich op Chinese socialemediaplatforms af waarom de metro tijdens de zware regenval niet werd afgesloten. „Waarom mochten reizigers er nog in terwijl het water op de straten al ongeveer tot het middel kwam?”, vraagt een van hen zich af.

Landverschuivingen

De problemen lijken nog niet voorbij, want donderdag wordt nog meer zware regenval verwacht. Inwoners van de hoofdstad verplaatsen hun auto’s naar hoger gelegen plekken, terwijl meteorologen waarschuwen voor landverschuivingen en nieuwe overstromingen.

De schade van de overstromingen wordt nu al geschat op meer dan 157 miljoen euro.