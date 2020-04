FNV spant kort geding aan om meerpersoonscellen

Begin deze maand sloegen gedetineerden van het detentiecentrum Schiphol en een advocaat alarm in De Telegraaf omdat ze zich grote zorgen maakten over het coronavirus en uit de meerpersoonscellen wilden. Er dreigde zelfs een opstand. Bij een dubbele bezetting van een cel is het houden van voldoende afstand vrijwel onmogelijk. De kans op overdracht van het virus op personeel en gedetineerden is, zo stelt FNV, aanzienlijk groter.

Zes gedetineerden met corona

Intussen is er alleen al in de gevangenis Schiphol bij zes gedetineerden besmetting vastgesteld. Bij een zevende wordt dit onderzocht. Ook een arts die verbonden is aan het Justitieel Complex Schiphol is besmet.

„Het is onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden als je op elkaars lip zit in een meerpersoonscel. Gedetineerden komen gedetineerden en personeel tegen op de smalle gangen en bij het luchten. Meerpersoonscellen zijn een gevaar voor gedetineerden en voor het personeel”, zegt Yntse Koenen van FNV.

Angst neemt toe

De angst in de inrichtingen en vooral de detentiecentra waar gedetineerden bovenop elkaar zitten, neemt toe. „Ondanks meerdere verzoeken aan de minister zit twaalf procent van de gedetineerden nog steeds op een meerpersoonscel. Dat is voor ons onacceptabel. We zijn spannen daarom een kort geding aan tegen de staat”, zegt Koenen.

Koenen zegt dat FNV normaal gesproken actie zou voeren, maar dat dit nu vanwege de corona-uitbraak niet wil. „Daarom komen we met een kort geding. Alles is erop gericht de veiligheid en gezondheid te bewaren.’’ De DJI laat weten dat het aantal meerpersoonscellen drastisch is teruggebracht van dertig naar twaalf procent en dat er capaciteit over moet blijven in de gevangenis voor het geval er besmettingen zijn. Onzin, zegt Koenen. ,,Er is genoeg capaciteit. Er staat nota bene vier inrichtingen leeg.”