Peking sluit voedselmarkten na ontdekking coronabesmettingen

Het is niet duidelijk hoe de twee mannen besmet zijn geraakt. Donderdag was er ook al een besmetting ontdekt in een ander deel van de stad. Het was de eerste keer in bijna twee maanden dat er weer corona bij iemand werd vastgesteld in de Chinese hoofdstad.

Het coronavirus werd voor het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan in december. Veel deskundigen denken dat het virus afkomstig is van een vismarkt in de miljoenenstad. De twee mannen in Peking hadden geen contact gehad met mensen uit Wuhan en omstreken.