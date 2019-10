Druk op wegen door terugkerende betogers

Demonstranten op de A12 bij Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Door het vertrek uit Den Haag van deelnemers aan het bouwprotest was het woensdag al vroeg druk op de wegen. Rijkswaterstaat meldde aan het eind van de middag dat het wat drukker dan normaal is en dat dit deels een gevolg is van de uittocht uit Den Haag van deelnemers aan de actie van de bouwers.