Deel De Telegraaf niet gedrukt

Door een storing in één van onze drukkerijen is vandaag een deel van de krant niet gedrukt. Daardoor hebben sommige abonnees een incomplete Telegraaf ontvangen. Vandaag zit eenmalig de weekendbijlage Vrij bij de vrijdagkrant, in dat proces is iets misgegaan. Onze excuses daarvoor.