’Perfecte Braziliaanse smeltkroes’ vertoont grote barsten

Een jongen protesteert voor supermarkt Carrefour in Porto Alegre, waar João Alberto Silveira Freitas door blanke beveiligers werd gedood. Ⓒ AFP

São Paulo - Het was een brute moord. Zelfs in Brazilië, een land waar jaarlijks tienduizenden mensen door geweld om het leven komen. De zwarte João Alberto Silveira Freitas overleed vorige week voor de deur van een supermarkt nadat hij minutenlang tegen de grond werd gedrukt door twee blanke beveiligers. Door zijn dood laait het racismedebat nu voor de zoveelste keer op in Brazilië.