‘Twee gezinnen zijn ontwricht, het hele dorp is in shock’

Twee kinderen en twee vrouwen overleden bij verkeersongeluk Oud Gastel: verdachte (27) reed zeer waarschijnlijk te hard

De 27-jarige verdachte van het dodelijk ongeval waardoor twee vrouwen en twee kinderen omkwamen in het Brabantse Oud Gastel, reed in een gehuurde Mercedes. De auto had een Duits kenteken. De man uit Roosendaal zit nog vast. Direct na het ongeluk testte hij negatief op alcohol en drugs. Wel reed hij ...