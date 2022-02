’Dertien verdedigers van Slangeneiland leven nog’

Oekraïne verspreidde vorige week een geluidsopname van de confrontatie. Daarop is te horen dat een Russisch marineschip de militairen op het eiland oproept zich over te geven. De Oekraïners antwoordden: „Russisch marineschip, krijg de klere.” Dat zouden hun laatste woorden zijn geweest, wat ze op het Oekraïense vasteland een heldenstatus gaf. President Volodimir Zelenski kondigde aan dat de militairen postuum zouden worden geëerd als Held van Oekraïne, de hoogste onderscheiding van het land. Het is niet duidelijk of hij op dat moment al wist dat ze nog leefden, of ervan uitging dat ze waren gesneuveld.

De gevechten gingen om het eiland Zmiinji, oftewel Slangeneiland. Het is een onherbergzame rots in het westen van de Zwarte Zee, ongeveer 40 kilometer uit de kust van Oekraïne en Roemenië. Het eiland ligt in de buurt van de vaarroutes naar Odessa, de derde stad van Oekraïne.