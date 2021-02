Perth: één nieuwe besmetting, twee miljoen mensen in lockdown

Volgens Australische media gaat het om een beveiliger die werkt bij een hotel waar mensen in quarantaine zitten. De miljoenenstad Perth en andere gebieden in Western Australia gaan nu in lockdown.

Volgens de Daily Mail is Perth een spookstad geworden. De krant meldt dat dat beeld zeker tot vrijdag zo zal blijven. Of er daarna weer kan worden versoepeld, is nog maar de vraag. Medische experts waarschuwen dat een verlenging van de lockdown tot de mogelijkheden behoort.

In deze tijd van het jaar bruist de stad normaal gesproken, maar op bijvoorbeeld Cottesloe Beach is geen kip te bekennen, ondanks een temperatuur van 36 graden. Winkelstraten en -centra zijn verlaten, winkels hebben noodgedwongen de deuren gesloten.

De lockdown heeft tot gevolg dat inwoners van zondagavond tot vrijdagavond in principe binnen moeten blijven. Ze mogen hun woning alleen verlaten als ze daar een geldige reden voor hebben: voor essentiële boodschappen, medische afspraken, training of werk dat niet vanuit huis kan worden gedaan. Ook moeten veel bedrijven dicht. Ziekenhuizen en verpleeghuizen mogen geen bezoekers meer toelaten.

De stranden bij Perth zijn uitgestorven. Ⓒ EPA

Volgens premier Mark McGowan is de maatregel heel streng, maar heeft hij geen keus. „Ik weet dat dit schokkend zal zijn, maar we mogen niet vergeten hoe snel dit virus zich kan verspreiden en hoe verwoestend de gevolgen kunnen zijn.”

Volgens hem hoeven inwoners niet te hamsteren. Boodschappen doen bij de supermarkt blijft toegestaan en ook het toiletpapier zal niet opraken.