Vakantieweer in Europa: Spanje en Portugal tijdelijk 40 graden

Dat voorspelt weerbureau Weeronline. In België is het komende tijd prima weer voor een buitenvakantie. Er kunnen wel een paar buien vallen, maar erg veel is het niet en waarschijnlijk valt er minder regen dan in Nederland. Volgende week is het in de Benelux tijdelijk iets koeler. In Nederland ligt de temperatuur net onder de 20 graden. Bij onze zuiderburen komt het kwik al snel boven de 20 graden. Naar het einde van volgende week volgen meer zomerse temperaturen van 25 graden of meer.

Zomers Zuid-Duitsland

Wie afreist naar het zuiden van Duitsland heeft mooi vakantieweer. In het noorden en het midden van het land trekken nog wel wat buien voorbij, maar in het zuiden is het vaker droog en meestal ook warmer. Dit weekend is het in het zuiden op veel plaatsen 25-26 graden. Na het weekend daalt de temperatuur tijdelijk en kunnen in Zuid-Duitsland enkele buien voorkomen, maar daarna wordt het opnieuw zomers.

Variatie in Frankrijk

Het zuiden van Frankrijk is in juli meestal goed voor hoogzomerse tot tropische temperaturen met veel zon en dat is dit jaar niet anders. Het is vaak 25-30 graden en in de loop van komende week wordt het regionaal 30-35 graden. Dat het de hele vakantie zonnig en warm blijft is niet zeker. Met het stijgen van de temperatuur neemt ook de kans op onweer toe. Wie niet van hitte houdt, maar wel van het Franse landschap zit in Bretagne en Normandië goed met temperaturen van 19 tot 24 graden, wisselend bewolkt en af en toe een bui.

Onweer in de bergen

Na wisselvallig weer met onweersbuien wordt het in Oostenrijk komend weekend zonnig en flink warm. Na het weekend neemt wel de kans op enkele regen- en onweersbuien toe, maar naar verwachting wordt het halverwege de week zonniger. Richting het volgende week neemt de buienkans waarschijnlijk weer toe.

In Zwitserland wordt de komende tijd vrij zonnig en warm weer verwacht. Tot het weekend komen nog enkele (onweers)buien voor en ook maandag blijft het niet overal droog. In de dalen wordt het vaak 25-28 graden en in Basel wordt het af en toe 30 graden.

Hitte in binnenland Spanje en Portugal

In Spanje, Italië en Kroatië is het komende tijd zomers tot tropisch. Het is vaak zonnig, maar vooral in het binnenland van Italië kunnen soms onweersbuien ontstaan. Reis je door het binnenland van Spanje dan krijg je te maken flinke hitte. Zondag tot en met dinsdag wordt het in het zuiden regionaal ruim 40 graden. Ook het Portugese binnenland krijgt te maken met hitte. Aan de zuidkust en rond de Taag is het vaak zo’n 30 graden.