Vier gewonden bij brand in arbeidsmigrantenhuis in Gelderse Velp

Een persoon heeft een been gebroken toen hij of zij uit het raam sprong, weet een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Welk letsel de andere drie gewonden hebben, is niet bekend.

In het hoekhuis aan de Willemstraat brak maandagochtend rond 05.45 uur een grote brand uit. In het pand wonen volgens de woordvoerder veel arbeidsmigranten. „Er zaten veel Poolse mensen in.”

Een uur na het uitbreken van de brand had de brandweer de vlammen „redelijk onder controle”, aldus de woordvoerder ter plaatse. „Maar er is gevaar voor instorting”, zei hij. Volgens hem zal het „niet lang zal duren voor de gevels naar buiten komen.” Daardoor kunnen brandweerlieden het pand niet in om te zoeken naar eventuele achtergebleven mensen.

Verscheidene woningen naast het pand zijn ontruimd. Daarbij is iedereen op tijd en zonder problemen naar buiten gekomen.