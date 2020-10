Vijf jongeren aangehouden voor dodelijke mishandeling Arnhem

Het gaat om een achttienjarige jongen uit Rozendaal en vier minderjarigen (een uit Rozendaal, twee uit Westervoort en een uit Arnhem).

Het incident vond plaats op de Spijkerstraat in Arnhem. Waarom de groep de oudere man te lijf ging is volgens de politie nog niet bekend. De jongens zullen worden gehoord over hun motief. De politie zal daarom voorlopig geen nieuwe informatie verstrekken in belang van het onderzoek.