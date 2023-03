Verdachte moord Peter R. de Vries zocht ook op naam John van den Heuvel

Het gaat om de telefoon van de 34-jarige Ludgardo S. De man werd begin dit jaar aangehouden in zijn woonplaats Tilburg. Het OM verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie en het bijdragen aan de moordaanslag door voorverkenningen uit te voeren. Ook zou Ludgardo S. mogelijk opdracht hebben gegeven om Peter R. de Vries na de aanslag te filmen en de beelden van de zwaargewonde misdaadverslaggever via sociale media te verspreiden.

Gefilmd

Al bijna twee maanden voor de moordaanslag zocht S. op zijn iPhone naar informatie, blijkt volgens RTL Boulevard en Nu.nl uit de stukken. Op zijn telefoon voerde hij de zoektermen ’Leidseplein Amsterdam’ en ’Broer Nabil B.’ in. Een aantal weken later werd hij samen met een andere man gefilmd in de buurt van de studio van RTL Boulevard, mogelijk tijdens een voorverkenning.

Vijf dagen voor de moord, is S. volgens de recherche opnieuw in de buurt van de studio en de latere plek van de aanslag te zien. Op die dag zoekt hij op zijn iPhone naar ’Wat speelt tussen Peter R. en kroongetuige Nabil B.’, maar ook op ’Peter R. de Vries vermogen’ en ’Peter R. de Vries beveiliging’, schrijft RTL Boulevard.

’Buitengewoon vervelend en ook verontrustend’

Op 6 juli - de dag van de aanslag - zocht hij volgens de recherche opnieuw op ’De Vries’, naar vuurwapens en op de naam van John van den Heuvel. Die wist van niks, totdat journalisten van RTL Boulevard hem om een reactie vroegen op hun bevindingen.

De misdaadverslaggever van De Telegraaf wordt al lange tijd permanent beveiligd omdat hij ernstig wordt bedreigd. Hij is boos en geschrokken dat hij en zijn beveiligingsteam niet eerder zijn ingelicht over de ontdekking van de recherche. „Het geeft des te meer aan dat er ook in die periode al werd gejaagd op ons en misschien nog wel. Dus het is heel vervelend. Wat ik het meest kwalijke vind is dat ik het van de redactie van RTL Boulevard moet horen. In een week dat er een heel alarmerend rapport is uitgekomen, met een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de drie aanslagen. Daarin wordt heel duidelijk gezegd dat de communicatie belabberd is tussen allerlei opsporingsdiensten. Dan vind ik dit weer het zoveelste voorbeeld. Ik belde mijn coördinator bij het Openbaar Ministerie van ’wat is hier gaande’ en die weet dan van niets. Dat is buitengewoon vervelend en ook verontrustend.”

OM geeft fout toe

Een woordvoerder van het OM geeft toe dat dit fout is gegaan. „Het team dat onderzoek doet naar de aanslag op De Vries heeft de informatie wel gedeeld met team van de politie dat zich bezighoudt met de dreiging rond John van de Heuvel.” Maar die eenheid heeft dat weer niet gedeeld met de dienst Bewaken en Beveiligen van de politie en het OM, die belast is met de beveiliging van de Telegraaf-misdaadverslaggever.

Dit had wel moeten gebeuren, geeft de woordvoerder toe aan Nu.nl. „Maar het komt nogal eens voor dat iets over het hoofd wordt gezien of onderschat.”