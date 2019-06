Man valt medewerkster plantsoendienst aan om herrie snoeimachine

De heethoofd liep al scheldend op de vrouw af, die al omstreeks 07.50 uur met een soort bosmaaier in de weer was. Vermoedelijk om zo de voorspelde hitte voor te zijn. Volgens getuigen was hij boos vanwege het geluid dat ze met de snoeimachine produceerde, omdat dit de hele buurt wakker zou maken.

De groenmedewerkster werd totaal verrast door het verbale geweld van de Winterswijker, die vermoedelijk ook nog d’r helm van het hoofd heeft geslagen. Met haar gaat het naar omstandigheden goed, zegt directeur Wietse Wes van het bedrijf waar ze werkzaam is, Hacron Groen uit Lievelde. „Ze is natuurlijk wel erg geschrokken en heeft op het politiebureau aangifte gedaan.”

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er vanochtend in Winterswijk-Oost een schermutseling heeft plaatsgevonden en dat later een 34-jarige persoon is aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het voornoemde incident.