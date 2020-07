’Militair toont geslachtsdeel aan vrouwelijke collega’s’

Militairen op de basis in Havelte. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joost van den Broek

HAVELTE - Een mannelijke militair heeft zich op 15 juli schuldig gemaakt aan „schennispleging” door op een kazerne in het Drentse Havelte zijn geslachtsdeel te tonen aan een groep vrouwelijke collega’s die in een naastgelegen gebouw op de kazerne aanwezig was. Dat heeft de marechaussee vastgesteld na onderzoek.