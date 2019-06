Saoedische kroonprins geeft Iran schuld van aanval olietankers

Mohammed bin Salman: geen oorlog in de regio, maar niet aarzelen bedreigingen aan te pakken. Ⓒ AFP

RIYAD - De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman verdenkt Iran ervan achter de aanvallen te zitten op de twee olietankers in de Golf van Oman. In een interview met de krant Asharq al-Awsat roept hij de internationale gemeenschap op om een „resoluut standpunt” in te nemen.