Nieuw crisisoverleg kabinet over coronavirus

Het gaat om een bijeenkomst van de ministeriële commissie crisisbeheersing, het crisisberaad van het kabinet dat de afgelopen weken vaker bijeen is gekomen. De bijeenkomsten worden tot nu toe vaak gevolgd door een persconferentie met nieuwe maatregelen, het is onduidelijk of dat deze keer ook gebeurt. De bijeenkomst is om 17.00 uur.

Bronnen meldden donderdagochtend aan De Telegraaf dat er besloten zal worden om snel verpleeghuizen op slot te gooien, om de bewoners en het personeel te beschermen. Mogelijk gebeurt dat donderdag al.

Voor minister Bruins, die woensdagavond onwel werd tijdens het Kamerdebat over corona, zal gelden dat hij telefonisch inbelt bij het overleg.