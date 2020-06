Fout gemeente: ondernemers zien van elkaar of ze coronasteun krijgen

In de e-mail werden ondernemers die de eerste TOZO-regeling hadden aangevraagd, geïnformeerd over de tweede TOZO-regeling. De mail werd donderdag naar zo’n 860 ondernemers verstuurd. Dat gebeurde in vijf verzendrondes, maar bij twee daarvan waren de e-mailadressen voor elkaar zichtbaar. Dit betrof 300 tot 350 ondernemers.

Wethouder Cees van den Bos baalt dat dit is gebeurd en biedt zijn „diepe excuses” aan. „Dit vind ik heel vervelend”, zegt hij. Volgens hem gaat het om een menselijke fout. Hij benadrukt dat behalve de e-mailadressen er geen andere vertrouwelijke gegevens zijn gelekt.