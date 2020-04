Spanje: buurlanden mogen het eerst weer naar binnen

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Madrid - Als Spanje eenmaal zijn grenzen openstelt voor buitenlands toerisme, dan zullen het waarschijnlijk de Fransen en de Portugezen zijn die als eersten het land weer in mogen om van een vakantie onder de Spaanse zon te genieten. Of Nederlanders deze zomer nog op vakantie naar Spanje kunnen, daar doet de Spaanse regering nog geen officiële uitspraken over, maar heel aannemelijk lijkt het niet.