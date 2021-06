Man vergeet zwangere vriendin op parkeerplaats na plaspauze

Buitenland

Bus crasht in Duitsland; chauffeur overleden en twintig gewonden

Door een aanrijding tussen een toeristenbus en een vrachtwagen in de Duitse deelstaat Beieren is een dode gevallen en raakten circa twintig mensen gewond. De omroep Bayerische Rundfunk meldde dat de bus uit België kwam. De omgekomen man is de chauffeur van de bus. Vier gewonden zijn er slecht aan to...