Advocaat adviseert ’schietende’ cliënt in onderbroek naar buiten te komen

Politieobservanten keken sinds één uur vanmiddag uit op een woning aan de Schoolstraat waar D. zich op dat moment bevond. „Tijdens het posten zagen zij een man in het huis rondlopen met een automatisch vuurwapen. Dat was voor hen de reden om een arrestatieteam in te schakelen”, aldus de politiezegsman.

Nog voordat het arrestatieteam in Rosmalen arriveerde, kwam het tot een schietpartij tussen de observanten en de man naar wie zij uitkeken, aldus de woordvoerder. Hoe de situatie rond de klok van drie escaleerde, zegt hij niet te weten. „Wel is duidelijk dat beide partijen schoten en dat er geen gewonden zijn.”

’ Ik heb niet geschoten’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van D. legt een andere lezing op tafel. Hij zegt een sms te hebben gekregen van D. waarin de vanochtend wegens moord veroordeelde man aangeeft niet te hebben geschoten. „Hij zegt onschuldig te zijn”, aldus Kuijpers.

De advocaat vervolgt: „Ik heb hem geadviseerd zijn kleren uit te trekken en in zijn onderbroek naar buiten te lopen met zijn handen omhoog. Daar heb ik geen reactie op ontvangen. Ik hoop echt dat hij dit doet, want ik zie op foto’s die knapen van een arrestatieteam staan: die wil je niet in je nek hebben.”

Ter plaatse meldt een getuige dat het van de politie wemelt in de Schoolstraat. Ook leden van een of meerdere arrestatieteams zijn ter plaatse. De aanhouding heeft nog altijd niet plaatsgevonden, zegt de politiewoordvoerder. Via een megafoon probeert de politie op D. in te praten en hem te bewegen zich over te geven. Hij verschanst zich in de woning van waaruit hij volgens de politie agenten beschoot.

Moord

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde D. dinsdagochtend tot 15 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Dit omdat hij in december 2014 zijn oom Martie Heesbeen (49) doodschoot. In eerste aanleg sprak de rechtbank D. nog vrij wegens gebrek aan bewijs. Heesbeen liet destijds ’s avonds in het donker zijn hond uit. Vermoedelijk is een financieel geschil eraan vooraf gegaan.

Kuijpers laat in een reactie op het besluit van het gerechtshof weten tegen dat arrest in cassatie te gaan. „De bewijsconstructie van het Hof roept grote vraagtekens op”, stelt de strafpleiter.