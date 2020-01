Agenten beschoten in Rosmalen, verdachte nog spoorloos

De agenten betreffen politie-observanten die sinds één uur ’s middags aan het posten waren in de Schoolstraat in Rosmalen. Zij keken uit naar een verdachte die een celstraf moet uitzitten. „Tijdens het posten zagen zij de man in een woning rondlopen met een automatisch vuurwapen. Dat was voor hen de reden om een arrestatieteam in te schakelen”, aldus de zegsman.

Echter nog voordat het arrestatieteam in Rosmalen arriveerde, kwam het tot een schietpartij tussen de observanten en de man naar wie zij uitkeken. Hoe de situatie rond de klok van drie escaleerde, zegt de woordvoerder niet te weten. „Wel is duidelijk dat beide partijen schoten en dat er geen gewonden zijn.”

Inmiddels meldt een getuige ter plaatse dat het in de Schoolstraat wemelt van de politie. Ook een arrestatieteam is ter plaatse. De aanhouding heeft nog altijd niet plaatsgevonden, zegt de politiewoordvoerder.

Joey D.

Het Brabants Dagblad meldt dat de schutter Joey D. betreft, die door het gerechtshof in Den Bosch dinsdagochtend veroordeeld werd tot een celstraf van 15 jaar en 6 maanden. Hij schoot in 2014 zijn oom Martie Heesbeen (49) dood. De politiewoordvoerder kan niet bevestigen dat het om D. gaat. „Er zijn mij geen personalia bekend.”

De rechtbank in Den Bosch sprak de 27-jarige D. in eerste aanleg vrij van het in Rosmalen doodschieten van Heesbeen, die destijds zijn hond aan het uitlaten was. Het gerechtshof acht D. zogezegd wel schuldig aan de moord. Vermoedelijk is een financieel geschil eraan vooraf gegaan.