Beachclubpersoneel in speedo op de kiek: ’Mensen beetje laten lachen in coronatijd’

„Omdat we nog geen evenementen kunnen organiseren, maar wel iets wilden doen voor onze klanten en strandbezoekers is deze kalender bedacht met een dikke knipoog”, zegt Sjoerd van Schuylenburch. Hij organiseert normaliter de betaalde evenementen en feestjes bij de Scheveningse strandtent. Sjoerd poseerde ook voor de kalender met zijn auto als attribuut en een schaal bitterballen. „Een beetje à la Johnny Depp in de film Fear and Loathing in Las Vegas”, legt hij uit.

Sjoerd poseerde ook voor de kalender met zijn auto als attribuut en een schaal bitterballen. „Een beetje à la Johnny Depp in de film Fear and Loathing in Las Vegas.” Ⓒ Roger Kool

Slappe lach

Alle mannen die op de kalender staan, werken bij de beachclub. De personeelsleden werden in kleurrijke speedo’s op de kiek gezet in de meest gekke poses, zoals met een tuinslang tussen de benen. „Gelukkig waren de mannen overal voor in. Tijdens de shoot hadden we continu de slappe lach”, vertelt Katie. De verkoop, die pas net is gestart, loopt als een speer. „Zelfs al voordat de kalender klaar was, hadden we al aanvragen.”

Alle mannen op de kalender werken bij de beachclub. Ⓒ Roger Kool

Katie bruist ook van de ideeën. „Na de Indigo Hete Mannen Kalender kan een Miss Indigo verkiezing natuurlijk niet ontbreken. Dat kan prima coronaproof, bijvoorbeeld door op afstand te kijken naar de missen.”