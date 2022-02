Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Oekraïners in angst voor wat komen gaat: ’God verhoede dat die oorlog terugkomt’

Door Mischa van Diepen

De vlooienmarkt in Lviv. Ⓒ Telegraaf

LVIV - Op de vlooienmarkt in het knusse Lviv in West-Oekraïne merkt men de afgelaste vluchten en negatieve reisadviezen wel: er zijn weinig toeristen. De Russische erkenning van de twee separatistenrepublieken in het oosten van Oekraïne is het gesprek van het plein.