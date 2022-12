Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van ... Sander van Gent (1967-2022): Baas met een hart van goud

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Sander van Gent (1967-2022) Ⓒ Eigen foto

Baas, staat er onder zijn naam in het overlijdensbericht van Sander van Gent. „En dat was hij”, zegt zijn zakenpartner Bart van der Kruk. „Altijd buiten met de jongens, hij was hun leermeester. Sociaal bewogen, een man van de platte organisatie. De timmerman, de loodgieter, de metselaar en de directeur waren gelijk voor hem. En hij was geen man van lijstjes afwerken, alles zat in zijn hoofd.”