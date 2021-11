Koning gaat subsidie aanvragen voor kroondomein Het Loo

Op dit moment wordt bekeken welke subsidie voor welk deel en doel van het domein in Apeldoorn nodig of geschikt is. Of dat ook betekent dat het natuurgebied voortaan bijna het hele jaar geopend blijft, kon Willem-Alexander niet zeggen. Het belangrijkste is volgens de koning de bescherming van de natuur. Het is een uniek natuurgebied; de mens is welkom maar het is geen recreatiegebied zei hij.

Verplichte openstelling

Een van de subsidies die de koning zou kunnen aanvragen, stelt juist openstelling gedurende bijna het gehele jaar verplicht. Maar of de koning daarvoor kiest, is nog niet bekend.

Over de jaarlijkse sluiting voor enkele maanden van Het Loo bestaat al enkele jaren discussie. Veel milieu- en faunabeschermers zijn het niet eens met de jaarlijkse sluiting en zeggen dat de koning in het najaar met gasten in het gebied jaagt. Willem-Alexander verduidelijkte dat de koninklijke familie er sinds het afschaffen van de drijfjacht in 2001 geen jachtpartijen meer houdt. „Eén man of vrouw gaat onder begeleiding jagen”, aldus de koning.