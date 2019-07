Astronaut Buzz Aldrin: ’Eerste maanlanding kantje boord’

Buzz Aldrin, die vandaag 50 jaar geleden samen met Neil Armstrong de eerste mens op de maan was, zegt nu op 89-jarige leeftijd: ,,De maanlanding was kantje boord.” Zijn moeder heette Marion Moon (zie foto), echt waar, en zij was in 1929 met haar man, een Amerikaanse majoor-vlieger in Nederland, toen ze zwanger was van Buzz.

Ⓒ NASA, ANP, Privé