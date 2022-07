Den Haag wil nieuw tribunaal tegen corruptie binnenhalen

In een verklaring stelt Den Haag dat grootschalige corruptie ten koste van vele mensen gaat, en dat dit slecht is voor democratie, mensenrechten, vrede en veiligheid. Den Haag zegt „goede kans op vestiging van het hof te maken” . Het hof zou namelijk een „inhoudelijke link” hebben met het beeld van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

Nederland, Canada, Groot-Brittannië en Ecuador hebben zich eerder dit jaar uitgesproken voor de komst van een corruptietribunaal.

Initiatiefnemers

Het IACC bestaat nu nog niet. Een van de initiatiefnemers is de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone. Hij was de eerste hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal. In 1995 klaagde hij de Bosnisch-Servische leiders Radovan Karadzic en Ratko Mladic aan wegens volkenmoord na de val van Srebrenica.

In Den Haag zijn meerdere internationale hoven en organisaties gevestigd. Zo zetelt het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in het Vredespaleis. Den Haag is ook de thuisstad van onder meer het Internationaal Strafhof, het voormalige Joegoslavië-Tribunaal, het Permanente Hof van Arbitrage, de Europese politiedienst Europol en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. In Leidschendam staat het Hariri-Tribunaal en in Rijswijk het Europees Octrooibureau.