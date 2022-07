Onderzoek mondkapjesdeal Sywert kostte belastingbetaler tot nu toe 4,7 miljoen euro

Dat meldt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) dinsdag in een brief aan de Kamer. Het rapport van het prijzige consultancybureau Deloitte moest er eigenlijk voor de zomer van vorig jaar al liggen, maar werd meermaals uitgesteld. Dat gebeurt nu voor de zesde keer.

Dat heeft te maken met het ’hoor- en wederhoorproces’, aldus Helder. Dat heeft onder meer te maken met de zomermaanden, en het feit dat veel mensen dan op vakantie zijn. „De beschikbaarheid van betrokkenen in de zomer is van invloed op de gewenste doorlooptijd in dit proces van hoor- en wederhoor.” Deze keer hoopt Deloitte het rapport in september op te kunnen leveren.

App-contact

Over het onderzoek is veel te doen geweest. Voormalig coronaminister Hugo de Jonge overleefde in mei nog moties van wantrouwen en afkeuring vanwege zijn app-contact met Sywert van Lienden over mondkapjes. Ook VVD-minister Helder, inmiddels ’staatsrechtelijk verantwoordelijk’ voor de deal, kwam er met kleerscheuren vanaf. Tijdens dat debat werd opnieuw beloofd dat het langverwachte onderzoek door Deloitte, dat ook forensische elementen bevat, meer duidelijk over de hele gang van zaken zou geven.

Helder geeft nu ook eindelijk uitsluitsel over de tot nu toe gemaakte kosten. In totaal komt dat neer op 4,7 miljoen, en dat bedrag zal nog verder oplopen. Oppositiekamerleden beklaagden zich eerder in een technische briefing over het mondkapjes-onderzoek over het gebrek aan informatie, onder meer over de kosten van het onderzoek. Ook op vragen van De Telegraaf over de tot dan toe gemaakte kosten wilde het ministerie geen antwoord geven. Over de uurtarieven die de forensische accountants van Deloitte hanteren wilde het ministerie ook niets kwijt. „Dat maakt deel uit van contractuele afspraken met Deloitte”, aldus een woordvoerder, die stelde dat de informatie daarmee bedrijfsvertrouwelijk is.

„Transparantie en openheid over het proces van het onderzoek vind ik van groot belang”, schrijft bewindsvrouw Helder nu, die benadrukt dat het hier gaat om de kosten over het gehele onderzoek naar de inkoop van beschermingsmiddelen, en niet alleen de Sywert-deal. Vanjuni vorig jaar tot mei van dit jaar is er dus al 4,7 miljoen uitgegeven. „Er zullen nog meer kosten volgen, aangezien het onderzoek nog niet klaar is en het nog twee aanvullende deelonderzoeken behelst”, aldus Helder.