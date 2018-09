Hoogtepunt wintersportfiles voorbij

Er zijn nog wel wat plaatsen waar files staan. Dat is onder meer aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk bij de Fernpas en in Frankrijk tussen Lyon en de Italiaanse grens, op de A43.

Dit weekend is de voorjaarsvakantie begonnen in het noorden van het land. Zo'n 400.000 Nederlanders reizen dit weekend af naar de sneeuw in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In de regio’s midden en zuid begint de voorjaarsvakantie volgend weekend.