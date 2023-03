Lichaam gevonden aan rand van Paleispark achter Het Loo

Wenum-Wiesel - Aan de rand van het Paleispark van Het Loo is een lichaam gevonden. Het lichaam werd gevonden aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel, meldt de politie. De weg is momenteel afgesloten.