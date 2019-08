Politie schiet gedumpte vrouw te hulp op strand

De vrouw had een date met een man die zij had leren kennen via een datingsite. Het stel had afgesproken om een dagje op het strand van Katwijk te vertoeven. Op een gegeven moment moest de man ’iets uit de auto halen’, waarna hij nooit is teruggekeerd.

Agenten troffen de vrouw ontredderd aan. Ze had geen portemonnee bij zich en was ver van huis. „Op zo’n moment maken wij een afweging naar aanleiding van de omstandigheden en de persoon die wij voor ons hebben”, schrijft de politie Katwijk op Facebook.

De gedumpte vrouw is uiteindelijk door agenten thuisgebracht. Waarom de vrouw geen portemonnee bij zich had en of zij mogelijk is bestolen, is niet bekend.