LIVE | Volledig gevaccineerden welkom in Suriname

Reizigers die naar Suriname willen en een volledige vaccinatie hebben gehad, zijn twee weken na hun laatste prik welkom in Suriname. Ook hoeven zij niet in quarantaine, meldt de Surinaamse regering.

Mensen die niet gevaccineerd zijn of nog maar één prik hebben gehad, zijn alleen welkom als zij toestemming van de Surinaamse regering hebben om naar het land te reizen. Die toestemming krijgen zij als ze inwoner van Suriname zijn of vanwege hun beroep onmisbaar zijn. Voor hen geldt een quarantaineplicht van zeven dagen zodra ze in Suriname aankomen.

Het versoepelen van de regels voor volledig gevaccineerden is voor veel reizigers die naar Suriname willen goed nieuws. Omdat het aantal coronagevallen in Suriname maar langzaam daalt, is de regelgeving voor personenverkeer streng. De nieuwe regels zullen mogelijk leiden tot meer vluchten en meer inkomsten voor Suriname.

20.50 - Portugal wil 1,7 miljoen mensen vaccineren binnen 2 weken

De Portugese overheid wil de komende twee weken nog eens 1,7 miljoen inwoners vaccineren tegen het coronavirus. De zeer besmettelijke Delta-variant zorgt voor een opleving van de pandemie en de autoriteiten hopen die via massaal prikken in te dammen.

Het aantal besmettingen steeg zaterdag met 2605 gevallen, de grootste stijging sinds 13 februari. In het onder Nederlanders populaire vakantieland zijn sinds het begin van de virusuitbraak bijna 900.000 mensen positief getest. Nieuwe gevallen doen zich voor onder met name niet-gevaccineerde jongeren. De sterfgevallen blijven echter ver onder het niveau van februari, toen het land in lockdown zat na de tweede golf in januari.

Portugal heeft ongeveer 35 procent van de bevolking volledig ingeënt. Vanaf zondag kunnen 18- tot 29-jarigen zich melden voor een prik. De vaccinatietaskforce in het land zegt in een verklaring alles eraan te doen om de komende veertien dagen wekelijks 850.000 mensen te vaccineren om „de bevolking zo snel mogelijk te beschermen” vanwege de „snelle verspreiding” van de Delta-variant. Die is nu goed voor 70 procent van alle positieve tests.

De variant verspreidt zich over het hele land met 10 miljoen inwoners, waarbij de regio Lissabon en het toeristische gebied de Algarve het zwaarst worden getroffen. De nationale gezondheidsdienst Ricardo Jorge zei in een rapport dat de variant het gezondheidssysteem steeds meer onder druk zet. Meer dan vijfhonderd Covid-19-patiënten liggen in het ziekenhuis.

In 45 gemeenten, waaronder Lissabon, Porto en Albufeira, geldt sinds vrijdagavond een avondklok en moeten restaurants en non-foodwinkels in sommige gebieden eerder in het weekend sluiten.

17.50 - Hooggerechtshof onderzoekt corruptie Bolsonaro bij aankoop vaccin

Het Braziliaanse Hooggerechtshof opent een onderzoek naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Hij zou op de hoogte zijn geweest van mogelijke corruptie binnen het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bij een bestelling van 20 miljoen doses van het Indiase coronavaccin Covaxin.

Het Hooggerechtshof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-generaal, die vrijdag een onderzoek had geopend naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro nadat eerder senator Randolfe Rodrigues van oppositiepartij Rede Sustentabilidade daartoe had opgeroepen. Het Hof geeft de autoriteiten negentig dagen voor het verzamelen van bewijsmateriaal.

Bolsonaro zou een rol hebben gespeeld in een mogelijk frauduleuze deal tussen de Braziliaanse overheid en Bharat Biotech, een Indiase producent van onder meer coronavaccins. Bolsonaro ontkent enige betrokkenheid en zegt dat hij niet op de hoogte was van onregelmatigheden.

Een klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd dat hij de president er persoonlijk op heeft gewezen dat hij door zijn superieuren onder druk was gezet om de vaccins te kopen. Ondanks die waarschuwing ondernam Bolsonaro geen actie, zo wordt hem verweten.

Het contract met Bharat wordt ook al onderzocht door federale aanklagers en wetgevers om boven water te krijgen waarom de regering een snelle overeenkomst sloot met een tussenpersoon van de producent, nadat aanbiedingen van Pfizer voor vaccins tegen een lagere prijs waren genegeerd. Het onderzochte contract betreft 20 miljoen doses van het door Bharat Biotech ontwikkelde vaccin en heeft een waarde van 268 miljoen euro (1,6 miljard Braziliaanse real).

Aanklagers noemden onder meer de relatief hoge prijzen en snelle besluitvorming als redenen voor het onderzoek naar het contract met Bharat, dat in februari van dit jaar werd ondertekend. De bewuste overeenkomst is intussen opgeschort. Volgens het Indiase bedrijf heeft de Braziliaanse overheid een normale prijs betaald voor het vaccin.

In Brazilië zijn sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 500.000 mensen overleden aan het virus. Bolsonaro’s populariteit is afgenomen nadat hij de ernst van de pandemie afzwakte en herhaaldelijk weigerde lockdowns in te stellen.

16.40 - Britse artsen dringen aan op handhaving coronamaatregelen

De artsenvakbond in Groot-Brittannië roept de Britse regering op niet alle coronamaatregelen na 19 juli af te schaffen. Ze vrezen voor een opleving van Covid-19 en pleiten voor handhaving van de mondkapjesplicht en hernieuwde focus op het goed ventileren van ruimtes. Hun oproep komt na een sterke stijging van het aantal besmettingen in het land, vrijdag werden ruim 27.000 nieuwe gevallen gemeld.

„Deze gegevens in combinatie met een aantal stijgingen van ziekenhuisopnames suggereren dat het vanuit het belang van de volksgezondheid behoorlijk verkeerd zou zijn om op 19 juli alle beperkingen op te heffen of om de bevolking de verwachting te geven dat we een pre-Covid-maatschappij zullen hebben waar niemand meer maatregelen moet nemen om verspreiding te voorkomen”, vertelde dokter Chaand Nagpaul van de artsenorganisatie zaterdag tegen Sky News.

Premier Boris Johnson bevestigde maandag dat de meeste beperkingen in Engeland op 19 juli eindigen op wat ’Vrijheidsdag’ wordt genoemd. Donderdag zei hij echter dat het Britse volk mogelijk enkele voorzorgsmaatregelen moet blijven nemen, zonder details te geven.

12. 38 - Drukte bij Testen voor Toegang

Het is zaterdag opnieuw druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Maar volgens een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, loopt het goed door.

Bij de RAI in Amsterdam was het vrijdag erg druk en moesten mensen lang wachten vanwege een tekort aan personeel. „Vrijdag waren er 168.000 boekingen gemaakt en vandaag 111.000, dus het is nu wat beter te doen. Het gaat daarom nu ook beter in de RAI. Dat geldt ook voor Breda, waar mensen gisteren ook lang in de rij stonden”, aldus de zegsman.

Afgelopen weekend was het ook druk in de teststraten en moesten mensen lang wachten. Dat kwam toen door de nasleep van een hackpoging. Koninklijke Horeca Nederland stelde vrijdag dat vanwege de lange rijen de capaciteit van het Testen voor Toegang omhoog moet en dat de teststraten makkelijker bereikbaar moeten worden.

Stichting Open Nederland is een versnelde aanbesteding begonnen voor acht XL-testlocaties. In totaal moeten daar binnenkort 120.000 toegangstesten per dag kunnen worden afgenomen. De locaties openen over ongeveer drie weken.

12.47 - Zuid-Afrika keurt Sinovac-vaccin uit China goed

Zuid-Afrika heeft het in China ontwikkelde Sinovac-vaccin goedgekeurd, zo maakte het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid bekend. De goedkeuring tot gebruik van het vaccin komt op een moment dat Zuid-Afrika te maken heeft met een almaar groeiend aantal coronabesmettingen nu de zeer besmettelijke Delta-variant er dominant is.

Circa 3,3 miljoen van de 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn tegen corona ingeënt, oftewel iets meer dan 5 procent. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn ongeveer 2 miljoen besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger omdat er op het platteland veel minder wordt getest. Zeker 60.000 Zuid-Afrikanen stierven al aan corona.

Er bestonden aanvankelijk twijfels rondom de effectiviteit van het Sinovac-vaccin, vanwege gebrekkige transparantie in de klinische proefdata. Die twijfels zijn deels weggenomen door in juli vrijgegeven data, waaruit blijkt dat het vaccin in Uruguay meer dan 90 procent effectief is in het verminderen van sterfgevallen en opnames op de intensive care.

10.55 - Voor vijfde etmaal op rij hoogste dagtotaal coronadoden Rusland

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 697 sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd. Dat is voor de vijfde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van de pandemie. De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke Delta-variant van het virus in combinatie met een relatief laag aantal inentingen. Een dag eerder werden 679 overlijdens gemeld.

De coronavirus-taskforce van de regering registreerde 24.439 nieuwe besmettingen het afgelopen etmaal, waarmee het officiële Russische totaal op 5.585.799 is gekomen.

Volgens overheidsstatistieken zijn in het land 137.262 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19 en daarmee is Rusland het zwaarst getroffen Europese land. Maar het statistiekbureau Rosstat, dat een bredere definitie heeft van sterfgevallen die verband houden met Covid-19, registreerde eind april al 270.000 doden. Nieuwere gegevens van dat bureau zijn nog niet beschikbaar.

Het Kremlin zei vrijdag dat, ondanks de dagelijks stijgende coronacijfers, men niet overweegt om een nieuwe lockdown in te stellen.

Moskou is somber over de ontwikkelingen. Dinsdag heeft de regering toegegeven dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus. De verwachtingen zullen naar beneden worden bijgesteld, erkende regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus in te dammen.

Ongeveer 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners van Rusland hebben ten minste één dosis gekregen.

7.02 - De Jonge snapt het verzet niet

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kan er met zijn verstand niet bij dat sommige mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich ook niet willen laten inenten. Volgens de minister is vaccineren namelijk de enige uitweg uit de coronacrisis, zegt hij in gesprek met NU.nl.

„Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei”, zegt De Jonge tegen de nieuwssite. „Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.”

„Er is een soort coronamoeheid ontstaan. Een soort boosheid uit machteloosheid. Dat kan ik begrijpen”, aldus De Jonge. „Maar ik kan er met mijn verstand niet bij dat je geen bijdrage wilt leveren om dat nare virus terug te dringen door je te laten vaccineren en tegelijkertijd die maatregelen ook niet wilt.”

6.45 - Protestgroepen voeren actie tegen vaccineren van kinderen

Protestgroepen trekken zaterdag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het vaccineren van kinderen. Ook op het dragen van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep hebben ze kritiek. Actiegroep Viruswaarheid organiseert het evenement samen met Police 4 Freedom, Nederland in Verzet, LNN, Lijst 30 en Army of Love.

Tijdens het protest is geen muziek toegestaan. Volgens een woordvoerder van de burgemeester van Den Haag is dat besloten omdat bij vorige protestacties tegen de coronamaatregelen bleek dat mensen door muziek „al snel te dicht bij elkaar gaan staan.”

De organisatoren hebben van tevoren een duidelijk plan moeten opstellen en indienen, ook met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen tijdens het protest. Hulpdiensten zullen hier op toezien, laat de woordvoerder weten. „Anders worden ze daar op aangesproken.”

6.35 - Verenigde Staten sturen 4 miljoen coronavaccins naar Indonesië

De Verenigde Staten sturen vier miljoen doses van het Modernavaccin naar Indonesië om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan vrijdag tijdens een gesprek met de Indonesische minister Retno Marsudi gezegd. Volgens Sullivan worden de vaccins „zo snel mogelijk” verzonden, staat in een verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht.

Beide functionarissen bespraken ook Amerikaanse plannen om de hulp aan het land verder op te schroeven. „Sullivan benadrukte het belang van Indonesië en Zuidoost-Azië voor de regering Biden-Harris en het beëindigen van de pandemie in het algemeen en beloofde voortdurende steun en betrokkenheid op hoog niveau”, aldus het Witte Huis.

Indonesië is het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld en kampt met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in Azië. In acht van de afgelopen twaalf dagen registreerden de autoriteiten een recordaantal dagelijkse besmettingen. Vrijdag werden bijna 26.000 nieuwe geïnfecteerden gemeld en een recordaantal van 539 coronadoden.

Afgelopen dinsdag waarschuwde het Rode Kruis nog dat Indonesië als gevolg van een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant en het toegenomen reizen door de islamitische vastenmaand het punt van een „catastrofe” nadert.

6.30 - Suriname heft uitgaansverbod op zondag op, avondklok blijft

De Surinaamse regering heeft besloten het uitgaansverbod dat nog ingesteld was voor de zondag, op te heffen. Wel blijft de avondklok, die geldt tussen 18.00 tot 06.00 uur, van kracht, maakte Paramaribo vrijdagavond via een persbericht bekend.

Een andere versoepeling is dat er weer gesport mag worden. Individueel sporten is toegestaan en ook yoga- en dansscholen en fitnesscentra gaan weer open. Scholen blijven voorlopig dicht, op de examenklassen na. Kerken en andere gebedshuizen blijven ook gesloten, maar het streven is deze vanaf 11 juli gefaseerd te openen. Andere maatregelen zoals het verbod om met meer dan vijf mensen bij elkaar te zijn, restaurants die niet open mogen en het sluiten van de grenzen blijven van kracht, aldus het persbericht.

Uit de dagelijks gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal positieve gevallen langzaam daalt. Vrijdag stond de teller op 127 nieuwe gevallen, op het totaal van 425 geteste mensen is dat 30 procent. Donderdag was dat percentage nog 41 procent en woensdag bijna 37 procent. Op de intensive care liggen 34 mensen, terwijl er 137 Surinamers in het ziekenhuis behandeld worden. Het totale aantal coronadoden staat nu op 539.

Suriname heeft te maken met de derde besmettingsgolf waarbij de zogenaamde Braziliaanse of Manaus-variant de grootste boosdoener is. Deze virusvariant is een stuk besmettelijker dan andere mutanten uit de beginperiode van de pandemie.