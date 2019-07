We Are Here kraakt weer: ’Kandidaat-huurder nu de dupe’

Ⓒ Lorenzo Derksen

Amsterdam - We are Here, de groep rondtrekkende en krakende illegalen, moet zo snel mogelijk uit het pand dat zondag door leden van hen is gekraakt. Dat wil de eigenaar van het gebouw, woningbouwvereniging Eigen Haard. Volgens woordvoerder van de woningbouwvereniging was er al een kandidaat-huurder voor het gebouw en wordt die door de kraakactie van de illegalen gedupeerd.